POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet
Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKWs in Biberach.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr auf der B465. Ein 34-jähriger IVECO-Lenker fuhr, von der B30 aus Richtung Ulm kommend, beim Jordanei auf die B465 ein. Dabei übersah er an der Stopp-Stelle offenbar einen 58-jährigen MAN-Lenker. Der war in Richtung Jordanei unterwegs und hatte Vorfahrt. Zwischen den beiden Lkw kam es zum Unfall. Das Polizeirevier Biberach schätzt den Gesamtschaden auf etwa 1.500 Euro.
++++ 2185898(TH)
