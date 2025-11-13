Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/B465 - Auto stößt mit Zirkustier zusammen - Zeugen gesucht

Ein ausgebüxtes Kamel verursachte am Mittwoch bei Ehingen einen Unfall. Der Paarhufer überlebte den Zusammenstoß mit dem Auto.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall kurz nach 22.45 Uhr. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Audi auf der B465 von Ehingen-Weisel in Richtung Ehingen. Auf Höhe des Industriegebiet Berg lief ein Kamel über die Straße. Der Autofahrer war wohl von dem nicht heimischen und eher ungewöhnlichen Tier überrascht und konnte nicht mehr ausweichen. Das rund 1.000 Kilogramm schwere Kamel wurde von dem Pkw erfasst. Das Tier erlitt Verletzungen am Torso. Die Wunden machten noch in der Nacht eine tierärztliche Behandlung erforderlich. Der Pkw war hingegen schrott. Die Polizei Ehingen kam und nahm den Unfall auf. Wenig später traf auch der Tierhalter an der Unfallstelle ein. Der 33-Jährige hatte schon nach seinem seltenen Tier gesucht. Der Mann gab an, dass wohl kurz vor dem Unfall zwei unbekannte Personen auf dem nahegelegenen und neben der B465 errichteten Zirkusgelände herumgeschlichen sein sollen. Wie der Verantwortliche weiter berichtete, wurde offenbar das gesicherte Absperrgitter mutmaßlich von den unbekannten Personen geöffnet, sodass zumindest ein Kamel ausbrechen und auf die Straße rennen konnte. Entsprechende Spuren konnte die Polizei feststellen und sichern. In diesem Zusammenhang sucht nun die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Zirkusgeländes gemacht haben. Solche Hinweise von Zeugen helfen der Polizei stets bei der Aufklärung von Straftaten. Die Polizei nimmt die Zeugenhinweise unter der Tel. 07391/588-0 entgegen. Sie schätzt den Schaden am Audi auf rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

++++2188837(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

