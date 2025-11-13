POL-UL: (GP) Salach - Kraftstoff abgezapft
Zwischen Montag und Mittwoch klauten Unbekannte Diesel in Salach.
Ulm (ots)
Die Baustellenfahrzeuge standen auf einer Baustelle in der Badstraße. Zwischen Montag 17 Uhr und Mittwoch 7 Uhr begaben sich Unbekannte zu den Fahrzeugen und zapften mehrere hundert Liter Diesel ab. Damit flüchteten sie unerkannt.
++++++++ 2183325 (BK)
Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell