Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Straßenbahn zusammen gestoßen

Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer am Mittwoch in der Ulmer Weststadt eine Straßenbahn.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr fuhr der 54-Jährige in der Wagnerstraße in Richtung Ehinger Tor. Auf Höhe der Blücherstraße bog er nach links ab. Links von ihk fuhr eine Straßenbahn in Richtung Innenstadt. Die wurde von einem 64-Jährigen gelenkt. Die Straßenbahn stieß trotz Bremsung gegen das abbiegende Auto. Bei dem Unfall wurden weder der VW-Fahrer noch die Insassen (Anzahl unbekannt) in der Straßenbahn verletzt. Sowohl das Schienenfahrzeug als auch der Pkw blieben fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen.

++++2189553

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell