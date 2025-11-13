Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauch in Mehrfamilienhaus

Am Mittwoch rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhaus in Ulm-Böfingen aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 11 Uhr stellte ein Zeuge Rauch aus dem Fenster eines Wohnhauses im Buchenlandweg fest. Die Feuerwehr Ulm rückte mit fünf Fahrzeugen und 22 Personen aus. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es dem 57-jährigen Bewohner den Brand im Ersten Obergeschoß zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen zur Braudursache auf. Demnach soll der 57-Jährige wohl eine Zigarette in den Mülleimer im Badezimmer geworfen haben. Dadurch geriet der Mülleimer in Brand. Das Gebäude blieb bewohnbar.

