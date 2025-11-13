PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Betrunken am Steuer
Deutlich betrunken war ein 29-Jähriger am Mittwoch in Rechberghausen.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten gegen 16.45 Uhr das auffällig fahrende Kleinlastergespann im Bereich Rechberghausen. Die Polizei stoppte das Fahrzeug dann in Rechberghausen. Am Steuer saß ein 29-Jähriger. Der roch deutlich nach Alkohol und konnte den Anweisungen der Polizei kaum folgen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Wert ermitteln. Der ukrainische Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Hierbei ergab sich der weitere Verdacht, dass der Führerschein total gefälscht war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

+++++++ 2186912(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

