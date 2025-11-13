Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auffahrunfall wegen Reh

Am Mittwoch waren drei Fahrzeuge bei einem Unfall beteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhren mehrere Autos zwischen Blaustein und Ulm-Mähringen auf der K9912. Ein Auto musste wegen eines die Straße querenden Rehs plötzlich abbremsen und fuhr danach weiter. Dahinter fuhren ein Seat und ein VW. Auch deren Fahrer konnten problemlos anhalten. Als letztes Fahrzeug kam ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Peugeot. Der war nicht aufmerksam und krachte dem Seat in das Heck. Durch die Wucht wurde der Seat auf den VW geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden an den drei Autos wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

