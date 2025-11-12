Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) B19, Königsbronn - Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß unter Alkoholeinfluss

Ulm (ots)

Am Mittwoch, den 12.11.2025, kam es gegen 20:42 Uhr, auf der B 19 bei Königsbronn zu einem Unfall bei welchem zwei Personen in ihren Autos verletzt wurden, nachdem diese frontal miteinander kollidierten.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein tschechischer VW Passat-Fahrer die Heidenheimer Straße ortsauswärts in Richtung Itzelberg. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kam es mit einer entgegenkommenden 43-Jährigen Suzuki-Fahrerin zum Zusammenstoß. Die Frau wurde bei dem Unfall kurzzeitig eingeklemmt und schwer verletzt. Sie kam in die Klinik. Der Passat-Fahrer wurde nur leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Ein vor Ort bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab eine Beeinflussung von über 2 Promille. Zur Feststellung des genauen Alkoholwertes wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Beide Fahrzeuge mussten vollständig beschädigt abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

Die B 19 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

