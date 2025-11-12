Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Vorfahrt genommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller kam es am Dienstag bei Bad Schussenried.

Kurz vor 18 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf der Kreisstraße 7556. Der Zweiradfahrer fuhr in Richtung Reichenbach. Aus dem Gemeindeverbindungsweg "Am Schorren" kam ein 75-Jähriger mit seinem VW. Der wollte auf die Kreisstraße einbiegen. Dabei achtete der Autofahrer wohl nicht auf die Vorfahrt des Rollerfahrers. Am Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 58-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Sie schätzt den Schaden am Auto auf ca. 5.000 Euro, den am Zweirad auf rund 2.000 Euro.

