POL-UL: (UL) Ulm - Vorrang missachtet

Am Dienstag achtete eine Autofahrerin in Ulm beim Abbiegen nicht auf den Gegenverkehr.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13.15 Uhr. Eine 54-Jähriger war in der Magirusstraße in Richtung Blaubeurer Straße unterwegs. An einer Kreuzung bog sie nach links in die Einsteinstraße ab. Dabei achtete die Fahrerin des Mercedes nicht auf eine entgegenkommende Autofahrerin. Die 52-Jährige wollte die Kreuzung mit ihrem VW geradeaus überqueren und hatte Vorrang. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden und die Autos stießen zusammen. Alle Insassen hatten Glück und blieben unverletzt. Beide Pkw blieben fahrbereit. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt 5.000 Euro.

