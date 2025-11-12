Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Vorfahrt genommen

Am Dienstag entstand bei einem Unfall in Uhingen 15.000 Euro Sachschaden.

Ulm (ots)

Um kurz vor 7.30 Uhr fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Opel in der Ulmer Straße. Sie war in Richtung Göppingen unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 45-jähriger mit seinem BMW Mini in der Schillerstraße. Der wollte in die Ulmer Straße einbiegen und übersah wohl den bevorrechtigten Opel. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Uhingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem Mini auf rund 6.000 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten Opel auf ca. 9.000 Euro.

