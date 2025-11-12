Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann schreibt falsche Nummer auf

Nach einem Unfall am Montag in Ulm ermittelt die Polizei jetzt wegen Unfallflucht.

Um 18.55 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Ford auf einem Parkplatz in der Blaubeurer Straße gegen einen geparkten BMW Mini. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und sprach mit dem Verursacher, als dieser den Schaden begutachtete. Der Mann schrieb danach seine Telefonnummer auf einen Zettel und hinterließ ihn am Mini, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Kurz darauf kam der Geschädigte zu seinem Auto und stellte fest, dass ihm der Verursacher eine falsche Nummer notiert hatte. Da sich die Zeugin noch vor Ort befand und diese sich das Kennzeichen des Ford gemerkt hatte, konnte die Polizei Ulm den 35-Jährigen nachträglich ermitteln. Den erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

