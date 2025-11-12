Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Staig - Nicht aufgepasst

Die Vorfahrt missachtete am Dienstag in Staig ein 78-jähriger Autofahrer.

Ulm (ots)

Gegen 11.40 Uhr fuhr der 78-Jährige in der Talstraße und bog nach rechts in die Harthauser Straße ab. Dabei missachtete der Fahrer des Toyota die Vorfahrt des von links kommenden Renault einer 58-Jährigen. Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzte gab es nicht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

