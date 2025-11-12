Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - E-Scooter gestohlen und wieder aufgetaucht

Am Montag oder Dienstag entwendete ein Unbekannter einen E-Scooter in Biberach. Eine Ortung führte zum Erfolg.

Ulm (ots)

Der E-Scooter stand zwischen 21 Uhr und 9 Uhr in der Breslaustraße vor einem Schulgebäude. Gesichert hatte der Eigentümer den E-Roller wohl nicht, sodass der Dieb das Fahrzeug einfach mitnehmen konnte. Nach der Diebstahlsfeststellung führte der Besitzer eine Ortung mit Standort Hans-Liebherr-Straße durch. Dort befand sich das Fahrzeug in einem Kellerraum eines Hochhauses. Nachdem eine Bewohnerin dem 20-Jährigen und der Polizei Zugang zu dem Kellerraum verschafft hatte, konnte das Gefährt dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Wer für die Tat verantwortlich war, konnte nicht geklärt werden. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.

