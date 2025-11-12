Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Bernstadt - Vorfahrt missachtet

Vier leicht Verletzte sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag bei Bernstadt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr. Die 59-Jährige fuhr mit ihrem Seat Ibiza vom Recyclinghof Langenau aus und bog nach links auf die Landesstraße 1170 ein. Dort fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Skoda Fabia. Sie konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und prallte mit dem Seat zusammen. Der Skoda kam nach dem Aufprall von der Straße ab und kollidierte noch mit einem Zaun abseits der Straße. Neben den beiden Autofahrerinnen erlitten noch zwei weitere Mitfahrerinnen im Skoda leichte Verletzungen. Sie kamen allesamt in Krankenhäuser. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

++++++++ 2179593 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell