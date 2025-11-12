Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Geld geraubt

Am Dienstag bedrohten zwei Unbekannte einen 17-Jährigen in Donzdorf.

Ulm (ots)

Der 17-Jährige saß gegen 17.45 Uhr an der Bushaltestelle in der Poststraße. Zwei Unbekannte traten an den Jugendlichen heran und wollten von ihm Geld haben. Der 17-Jährige stand auf und lief weg. Die Unbekannten folgten ihm und hielten ihn fest. Im Anschluss soll einer der Täter dem Jugendlichen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Zweite soll ein Messer gezogen haben und eine Schnittbewegung in Richtung des 17-Jährigen ausgeführt haben. Dadurch wurde seine Jacke zerschnitten. Danach fanden sie in der Jackentasche des Jugendlichen Bargeld. Das nahmen sie an sich und flüchteten über die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Danach begab sich der 17-Jährige nach Hause und die Polizei wurde informiert. Zu den Tätern gibt es lediglich eine oberflächliche Beschreibung. Der erste Täter war schwarz gekleidet und hatte einen Vollbart. Der zweite Täter soll eine gelbe Jacke und schwarz Hose getragen haben. Er hatte einen Dreitagebart. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen.

