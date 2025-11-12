Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Auto brennt

Am Dienstag geriet ein Mercedes in Flammen.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr fuhr der 26-Jährige in der Fliederstraße. Plötzlich drang Qualm aus dem Motorraum und das Auto begann zu brennen. Anwohner konnten noch ihre Fahrzeuge wegfahren, so dass keine anderen Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehr löschte das total beschädigte Auto. Der entstandene Sachschaden an Auto und Fahrbahn wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

