Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Grenzkontrolle - Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Trier (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen vollstreckte die Bundespolizei am Montag drei Haftbefehle auf der BAB 64.

Morgens gegen einen 26-jährigen Äthiopier. Gegen den in Mainz wohnhaften Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Betruges vor. Da er die verhängte Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro nicht zahlen konnte, verbringt er die nächsten 30 Tage in der JVA Trier.

Gegen Mittag erfolgte die Kontrolle eines 25-jährigen Italieners. Ein Abgleich seiner Personaldaten ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wegen eines Verkehrsdeliktes. Wenig später wurde ein 47-jähriger Pole überprüft. Gegen ihn hatte die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Haftbefehl wegen Diebstahls erlassen. Nach Zahlung der jeweiligen Geldstrafen in Höhe von 300 und 1.600 Euro blieben beide auf freiem Fuß.

