POL-UL: (UL) Oberstadion - Unfall beim Entladen

Schwere Verletzungen erlitt am Montag ein 78-Jähriger in Oberstadion.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr sollten in der Schwörhausgasse zwei Schweißvorrichtungen von einem Laster entladen werden. Dabei kam eim Gabelstapler zum Einsatz. Beim Abladen rutschte eine etwa 500kg schwere Schweißvorrichtung von den Gabeln des Staplers zu Boden. Die traf den daneben stehenden 78-jährigen Laster-Fahrer. Der erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und kam in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Nach ersten Erkenntnissen verfügte der 41-jährige Staplerfahrer über keinen entsprechenden Nachweis für den Stapler.

+++++++ 2172880 (BK)

