Im Wald landete ein Lkw-Gespann am Montag bei Warthausen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf einem Verbindungsweg nahe dem Ortsteil Barabein. Ein 57-jährige Lkw-Fahrer war zwischen der Unterführung Barabein/ B30 und einem Waldstück südlich von Barabein unterwegs. Dort geriet er aus unbekannter Ursache nach links von der Straße ab landete im angrenzenden Wald. Der Mercedes Actros rammte dabei mehrere Bäume, die das Gespann schließlich zum Stehen brachten. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in eine Klinik. Zum Glück herrschte zum Unfallzeitpunkt kein Gegenverkehr. Den Sachschaden an dem Laster schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Flur und den Bäumen wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Die Bergung des Lkw-Gespanns gestaltete sich jedoch schwierig. Es musste schweres Gerät anrücken und zunächst die umgeknickten Bäume entfernt werden. Erst danach konnte der kaputte Mercedes und der unbeschädigte Anhänger von einem Abschlepper geborgen werden. Da wohl bei dem Unfall der Tank an dem Laster aufgerissen war und größere Mengen Dieselkraftstoff ins Erdreich gelangten, verständigte die Polizei auch das Landratsamt. Dadurch konnten die Spezialisten der Umweltbehörde die notwendigen Maßnahmen zum Umweltschutz einleiten. Die Feuerwehr aus Warthausen war mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

