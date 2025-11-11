Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Dieb räumt Leergutlager

Rund 200 Getränkekisten soll ein Unbekannter am Sonntag oder Montag in Burgrieden gestohlen haben.

Die Getränkekisten waren auf einem umzäunten Gelände in der Straße Rathausplatz gelagert. Zwischen 11.45 Uhr und 8.45 Uhr begab sich der Unbekannte auf das Grundstück, in dem er den rund zwei Meter hohen Zaun überstiegen hatte. Er nahm aus dem Lager rund 200 Kisten mit Leergut mit. Zum Abtransport dürfte der Dieb mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger vorgefahren sein. Das Polizeirevier Laupheim (Tel. 07392/96300) hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, denen ein Fahrzeug mit auffallend viel Leergut begegnet ist.

