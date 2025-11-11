POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch auf Baustelle
Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte Werkzeuge aus einer Baustelle.
Ulm (ots)
Zwischen Freitag 13.30 Uhr und Montag 7 Uhr gelangten die Einbrecher auf eine Baustelle im Heigeleshof. Dort hebelten sie einen verschlossenen Lagerraum auf. Darin befanden sich Werkzeuge und Kupferkabel. Das stahlen die Unbekannten und flüchteten damit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
