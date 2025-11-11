PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch auf Baustelle
Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte Werkzeuge aus einer Baustelle.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag 13.30 Uhr und Montag 7 Uhr gelangten die Einbrecher auf eine Baustelle im Heigeleshof. Dort hebelten sie einen verschlossenen Lagerraum auf. Darin befanden sich Werkzeuge und Kupferkabel. Das stahlen die Unbekannten und flüchteten damit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2172306 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

