Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz/A7 - Kleinlaster überladen

Bei einer Kontrolle am Montag zog die Verkehrspolizei ein unsicheres Fahrzeug auf der A7 bei Giengen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Um 14 Uhr stellten Polizisten den Kleinlaster auf der A7 auf Höhe der Rastanlage Lonetal-Ost fest. Der 30-jährige Fahrer war in Richtung Würzburg unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten der Verkehrspolizei Heidenheim das Gefährt genauer unter die Lupe. Dabei fiel den Polizisten auf, dass das Fahrzeug zu viel geladen hatte. Der 3,5 Tonner brachte bei der Überprüfung mehr als 5.000 kg auf die Waage. Das Gefährt war somit um über 1500 kg überladen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keine Frachtpapiere hatte. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und er musste eine Sicherheitsleistung von 1.485 Euro bezahlen.

