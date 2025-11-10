Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Autofahrerin passt nicht auf

Beim Auffahren auf die Autobahn an der AS Heidenheim stieß am Montag eine Autofahrerin gegen einen Lkw. Schaden von ca. 6.500 Euro war die Folge

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhr die 24-Jährige mit ihrem Renault an der Anschlussstelle Heidenheim auf die A7 in Richtung Kempten auf. Ca. 200 Meter nach der Auffahrt, bei km 804.4, wechselte sie vom Beschleunigungsstreifen auf den rechen Fahrstreifen. Dabei übersah die Autofahrerin den Laster. Der befand sich wohl im toten Winkel. Der Renault stieß gegen die rechte Fahrzeugseite des Lkw und streifte an dem entlang. Von dort wurde der Pkw zurückgeschleudert und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 6.500 Euro.

