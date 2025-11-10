Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Überschlag mit Folgen

Drei Personen erlitten Verletzungen nach einem Überschlag am Sonntag bei Altheim.

Ulm (ots)

Der 18-Jährige war gegen 10.45 Uhr auf der Landstraße 278 von Binzwangen in Richtung Heiligkreuztal unterwegs. Weil er wohl kurz unaufmerksam war, verlor der Fahranfänger die Kontrolle über seinen Audi. Der junge Fahrer kam mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten. Wie er später der Polizei berichtete, erschrak er deshalb und riß das Lenkrad nach links. Dadurch geriet der Pkw ins Schleudern und kam nach links vor der Straße ab. Der Audi rutschte die Böschung hinab und überschlug sich. Auf dem Dach kam der Pkw im Acker zum Liegen. Der Fahranfänger sowie die beiden Mitfahrerinnen im Alter von 16 und 17 Jahren zogen sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am schrottreifen Audi auf etwa 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Die Feuerwehren aus Ertingen und Binzwagen waren mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle ab. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

++++2163120

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell