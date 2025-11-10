Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkener Radler unterwegs

Deutlich zu viel Alkohol hatte ein Radfahrer am Samstag in Laupheim intus.

Kurz vor Mitternacht fiel einer Polizeistreife ein auffälliger Radfahrer auf. Der war in der Laupheimer Straße unterwegs. Der 18-Jährige fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Auch beim Absteigen zur Kontrolle zeigte er wohl deutliche Unsicherheiten. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Radler betrunken war. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Demnach habe sich der 18-Jährige mit über 1,8 Promille aufs Rad gesetzt. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

Hinweis von der Polizei: Laut Gesetz ist es zwar erlaubt bis 1,6 Promille Fahrrad zu fahren, strafbar kann man sich aber schon früher machen. Das passiert, wenn man mit niedrigerer Alkoholisierung trotzdem nicht in der Lage ist, das Fahrrad sicher zu führen. Aufgrund der oft schweren Folgen von alkoholisiertem Fahren fallen hier die Strafen auch sehr hoch aus. Fahrradfahren erfordert einen Gleichgewichtssinn, unter Alkoholeinfluss kann dieser stark beeinträchtigt sein. Betrunkene Radfahrer können dann gefährlich stürzen oder anders verunfallen. In Vergangenheit kam es immer wieder so zu schweren Verletzungen. Die Polizei rät, ausschließlich nüchtern Fahrrad zu fahren, das sichere Fahren mit dem Fahrrad unter Alkoholeinfluss wird oft unterschätzt und dann ist es meist zu spät.

