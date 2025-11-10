Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) ULm - Einbrecher machen Beute

Am Samstag geschah der Einbruch in Böfingen.

Ulm (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Unbekannte aus und gelangten zwischen 17.40 Uhr und Mitternacht auf das Grundstück in der Eugen-Bolz-Straße. An dem Haus schlugen sie ein Glasscheibe ein und gelangten ins Innere. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Sie fanden Bargeld und Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben.

+++++++ 2161624 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

