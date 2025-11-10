Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf/Pommelsbrunn - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mutmaßlicher Autodieb in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

In der Nacht auf Dienstag kam es in Donzdorf zum Diebstahl eines hochwertigen Pkws der Marke BMW (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6151942 ) Am Mittwoch (5.11.2025) meldete ein Zeuge in Bayern ein verdächtiges Auto mit laufendem Motor. Der Pkw stand auf dem Wanderparkplatz Reckenberg bei Pommelsbrunn, Nahe der A 6. Die Polizeiinspektion Hersbruck stellte bei der Überprüfung des BMW X5 fest, dass es sich um das in Donzdorf gestohlene Fahrzeug handelte. Auf dem flach nach hinten gestellten Fahrersitz saß ein 20-jähriger Mann und schlief. Die Beamten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 20-Jährige am Donnerstag der Haftrichterin des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Der 20-jährige Mann mit litauischer Staatsbürgerschaft und ohne festen Wohnsitz in Deutschland befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm dauern an.

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

