Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach: Pkw bleibt auf Bahngleisen stecken - Schnelles Eingreifen verhindert Kollision

Freiburg (ots)

Am Montag, den 03.11.2025 gegen 19:00 Uhr, hat sich auf den Bahngleisen beim Bahnübergang zwischen Sasbach und Jechtingen ein Fahrzeug festgefahren. Die Fahrerin des Pkw hatte die Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links verlassen und rutschte auf die Bahngleise, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Das Fahrzeug saß ca. 20 Meter vom Bahnübergang entfernt auf den Gleisen auf. Die Unfallverursacherin konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Durch sofortige Maßnahmen der Polizei Breisach konnte die SWEG rechtzeitig gewarnt werden, sodass der Zugführer eines herannahenden Zuges noch unmittelbar vor dem Bahnübergang stoppen konnte. Es wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell