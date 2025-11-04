PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach: Pkw bleibt auf Bahngleisen stecken - Schnelles Eingreifen verhindert Kollision

Freiburg (ots)

Am Montag, den 03.11.2025 gegen 19:00 Uhr, hat sich auf den Bahngleisen beim Bahnübergang zwischen Sasbach und Jechtingen ein Fahrzeug festgefahren. Die Fahrerin des Pkw hatte die Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links verlassen und rutschte auf die Bahngleise, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Das Fahrzeug saß ca. 20 Meter vom Bahnübergang entfernt auf den Gleisen auf. Die Unfallverursacherin konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Durch sofortige Maßnahmen der Polizei Breisach konnte die SWEG rechtzeitig gewarnt werden, sodass der Zugführer eines herannahenden Zuges noch unmittelbar vor dem Bahnübergang stoppen konnte. Es wurden keine Personen verletzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 16:02

    POL-FR: Wutöschingen: Mehrere Wertsachen aus geparkten Autos entwendet

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, 02.11.2025, auf Montag, 03.11.2025, wurden im Wutöschinger Ortsteil Ofteringen aus mindestens zwei Autos mehrere Gegenstände gestohlen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf noch nicht geklärte Art und Weise in die Autos, durchwühlte diese nach Wertgegenständen und entfernte sich anschließend unerkannt. Bislang ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 16:01

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Bleiche: Vier Autos angefahren und geflüchtet- Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Sonntag, 02.11.2025, 19:30 Uhr bis Montagmorgen, 03.11.2025, 8:30 Uhr wurden in der Austraße im Waldshuter Stadtteil Bleiche vier Autos durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 15 000Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen, könnte das verursachende Auto ein silberner Audi ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren