Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Bleiche: Vier Autos angefahren und geflüchtet- Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 02.11.2025, 19:30 Uhr bis Montagmorgen, 03.11.2025, 8:30 Uhr wurden in der Austraße im Waldshuter Stadtteil Bleiche vier Autos durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 15 000Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen, könnte das verursachende Auto ein silberner Audi gewesen sein. Nach Spurenlage wurde erst ein Peugeot angefahren, wodurch dieser auf einen geparkten BMW aufgeschoben wurde. Im weiteren Verlauf der Straße wurde ein Hyundai durch eine Kollision gegen einen Touran geschoben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

