POL-FR: Rheinfelden: Fußgänger wird auf Parkplatz von Pkw angefahren - Fußgänger leicht verletzt

Am Montag, 03.11.2025, kurz vor 19.00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Ochsenmattstraße ein 41-jähriger Fußgänger von einem Pkw angefahren, auf dessen Motorhaube aufgeladen und wieder abgeworfen. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer soll vermutlich mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf den Parkplatz gefahren sein und übersah dort einen 41-jährigen Fußgänger, welcher den Parkplatz querte. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte im Anschluss auf den Parkplatz. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

