PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Toyota Yaris auf Parkplatz von Einkaufsmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Toyota Yaris wurde am Montag, 03.11.2025 zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Gänsmatt" angefahren. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte den Toyota an der Fahrertüre. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 08:04

    POL-FR: Breitnau: Alkoholisierter Autofahrer zur Blutentnahme

    Freiburg (ots) - Am Samstag, den 01.11.2025, gegen 09:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die B31 aus Freiburg kommend in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt. Dabei soll er anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen sein. Durch die Polizei konnte bei einer Verkehrskontrolle ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille festgestellt werden. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:01

    POL-FR: Friedenweiler: Verkehrsunfallflucht durch einen roten Lkw beladen mit Strohballen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 12:00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer eine Landstraße bei Friedenweiler. Ein roter Lkw soll ihm hierbei entgegengekommen und dabei leicht über die Fahrbahnmitte geraten sein, sodass der Spiegel des Pkw gestreift wurde. Anschließend habe sich der derzeit noch unbekannte Lkw-Fahrer von der Unfallstelle entfernt, ohne sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren