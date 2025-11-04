POL-FR: Schopfheim: Toyota Yaris auf Parkplatz von Einkaufsmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Samstag, den 01.11.2025, gegen 09:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die B31 aus Freiburg kommend in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt. Dabei soll er anderen Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen sein. Durch die Polizei konnte bei einer Verkehrskontrolle ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille festgestellt werden. Der Mann wurde zur Blutentnahme in eine ...

