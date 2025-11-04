POL-FR: Schopfheim: Toyota Yaris auf Parkplatz von Einkaufsmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein Toyota Yaris wurde am Montag, 03.11.2025 zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Gänsmatt" angefahren. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte den Toyota an der Fahrertüre. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.
