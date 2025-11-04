Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Breisach: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Breisach: Am Freitag, 31.10.2025, gegen 20:30 Uhr teilte ein 18-jähriger Geschädigter der Polizei über Notruf mit, dass er soeben von mehreren maskierten Personen überfallen worden sei. Auf dem Fußgängerverbindungsweg zwischen der Kandel- und der Halbmondstraße sollen die unbekannten Täter den Geschädigten von hinten festgehalten und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe mitgeführter Gegenstände aufgefordert haben. Die Täterschaft erbeutete Bargeld und flüchtete von der Tatörtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen eine Personengruppe zu diesem Zeitpunkt im Umfeld aufgefallen ist, sich unter 0761 882-2880 zu melden.

