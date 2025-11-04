Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 30.10.2025, zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen korrekt parkenden Pkw in der Dresselbacher Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem in der Parkbucht parkenden Auto ist ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden. Aufgrund von aufgefundenen Lackspuren wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich um ein rotes Verursacherfahrzeug handelt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651-9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell