PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 30.10.2025, zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte ein derzeit noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen korrekt parkenden Pkw in der Dresselbacher Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem in der Parkbucht parkenden Auto ist ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden. Aufgrund von aufgefundenen Lackspuren wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich um ein rotes Verursacherfahrzeug handelt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651-9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Polizeirevier Titisee-Neustadt
SchüMi 07651/9336-122

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 16:50

    POL-FR: Zweite Folgemeldung zu Rheinfelden - Verdacht Tötungsdelikt

    Freiburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Seit letzter Woche werden die Maßnahmen im Rahmen einer Ermittlungsgruppe fortgeführt. Es wurden bereits zahlreiche Zeugen vernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen an der Tatörtlichkeit durch die ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:20

    POL-FR: Schopfheim: Vollbrand eines Einfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 01.11.2025, gegen 10.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Ehner-Fahrnau mitgeteilt. Die beiden lebensälteren Bewohner des Hauses flüchteten auf einen Balkon und konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Brand entwickelte sich zu einem Vollbrand des Hauses. Die Brandbekämpfung dauerte den ganzen Tag sowie in die Nacht hinein an. Ein Übergreifen der Flammen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren