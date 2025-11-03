PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vollbrand eines Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 10.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Ehner-Fahrnau mitgeteilt.

Die beiden lebensälteren Bewohner des Hauses flüchteten auf einen Balkon und konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Brand entwickelte sich zu einem Vollbrand des Hauses. Die Brandbekämpfung dauerte den ganzen Tag sowie in die Nacht hinein an. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Im Einsatz waren ein Großaufgebot von Feuerwehren aus der Umgebung, das Technische Hilfswerk sowie der Rettungsdienst. Die beiden lebensälteren Bewohner wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach dortigen Untersuchungen durfte diese das Krankenhaus wieder zeitnah verlassen. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Gesamtschaden wird vorsichtig auf etwa 1.000.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 16:17

    POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 31.10.2025, in dem kurzen Zeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Haagener Straße zu gelangen. Aus der Wohnung wurde Bargeld entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:53

    POL-FR: Freiburg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagvormittag, 30.10.2025, zwischen 6:45 Uhr und 11:50 Uhr, kam es in der Windaustraße in Freiburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein ordnungsgemäß Höhe Anwesen 11, am Straßenrand geparkter Pkw erheblich beschädigt wurde. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten Wagen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:50

    POL-FR: Emmendingen - Unbekannte stellen Ölkanister an Feldweg ab

    Freiburg (ots) - Unbekannte haben mehrere Ölkanister im Bereich des Schwammwegs in Emmendingen illegal entsorgt. Der Fund wurde am 02.11.2025 durch einen Passanten gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um mehrere Kanister mit Ölresten, die offenbar achtlos am Wegrand abgestellt wurden. Die weiteren Maßnahmen zur Entsorgung der Kanister wurden eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren