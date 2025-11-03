Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vollbrand eines Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 10.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Ehner-Fahrnau mitgeteilt.

Die beiden lebensälteren Bewohner des Hauses flüchteten auf einen Balkon und konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Brand entwickelte sich zu einem Vollbrand des Hauses. Die Brandbekämpfung dauerte den ganzen Tag sowie in die Nacht hinein an. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Im Einsatz waren ein Großaufgebot von Feuerwehren aus der Umgebung, das Technische Hilfswerk sowie der Rettungsdienst. Die beiden lebensälteren Bewohner wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach dortigen Untersuchungen durfte diese das Krankenhaus wieder zeitnah verlassen. Eine Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Gesamtschaden wird vorsichtig auf etwa 1.000.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell