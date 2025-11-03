Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 30.10.2025, zwischen 6:45 Uhr und 11:50 Uhr, kam es in der Windaustraße in Freiburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein ordnungsgemäß Höhe Anwesen 11, am Straßenrand geparkter Pkw erheblich beschädigt wurde.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten Wagen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder den Vorfall bei der Polizei zu melden.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Kleinkraftrad, möglicherweise einen blauen Piaggio Motorroller, handeln. Aufgrund von Spuren am beschädigten Fahrzeug ist dies nicht ausgeschlossen.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761-882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls, sowie Personen, die Hinweise auf einen beschädigten blauen Piaggio Roller geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell