Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Straßenbahnfahrer nach Streit mit Jugendlichen verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, den 31.10.2025, gegen 23:50 Uhr wurde ein 64-jähriger Fahrer einer Straßenbahn im Bereich des Stadttheaters im Rahmen einer Streitigkeit verletzt.

Als der Straßenbahnfahrer einer Gruppe Jugendlicher die Nutzung der Bahn aufgrund deren Alkoholisierung und Überfüllung der Bahn verwehrte, kam es wohl zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Als der 64-Jährige wieder in die Fahrerkabine gehen wollte, habe wohl einer der Jugendlichen gegen die Kabinentür getreten. Hierdurch verletzte sich der Straßenbahnfahrer an der Hand und wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Freiburger Krankenhaus verbracht.

Drei der Jugendlichen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zum Tatverdächtigen ist bislang nichts näheres bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat den Sachverhalt aufgenommen und ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

nt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell