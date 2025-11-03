PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Straßenbahnfahrer nach Streit mit Jugendlichen verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, den 31.10.2025, gegen 23:50 Uhr wurde ein 64-jähriger Fahrer einer Straßenbahn im Bereich des Stadttheaters im Rahmen einer Streitigkeit verletzt.

Als der Straßenbahnfahrer einer Gruppe Jugendlicher die Nutzung der Bahn aufgrund deren Alkoholisierung und Überfüllung der Bahn verwehrte, kam es wohl zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Als der 64-Jährige wieder in die Fahrerkabine gehen wollte, habe wohl einer der Jugendlichen gegen die Kabinentür getreten. Hierdurch verletzte sich der Straßenbahnfahrer an der Hand und wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Freiburger Krankenhaus verbracht.

Drei der Jugendlichen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zum Tatverdächtigen ist bislang nichts näheres bekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat den Sachverhalt aufgenommen und ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

nt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Nora Thaleiser

Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 14:59

    POL-FR: Buchenbach/Falkensteig: 44-jährigem Mann vermißt - Öffentlichkeitsfahndung

    Freiburg (ots) - Seit dem frühen Sonntagmorgen, 02.11.2025 wird ein 44-jähriger Mann aus Buchenbach-Falkensteig vermisst. Er machte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem braunen E-Bike der Marke Giant, Typ Fathom E+ EX2, auf den Weg von Kirchzarten nach Falkensteig, wo er nicht an seinem Wohnort eintraf. Er kann wie folgt beschrieben werden: - ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:30

    POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Auto bricht in Holzbrücke ein

    Freiburg (ots) - Mit seinem VW befuhr am Freitag, 31.10.2025 gegen 22.00 Uhr ein ortsunkundiger 42 Jahre alter Mann die Untere Dorfstraße und beabsichtigte in Höhe einer Holzbrücke zu wenden. Dafür fuhr er auf die mit der Fahrbahn verbundenen Holzbrücke und brach daraufhin mit beiden Vorderreifen im morschen Holz ein. Das Fahrzeug blieb stecken und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An der Brücke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren