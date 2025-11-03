Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach/Falkensteig: 44-jährigem Mann vermißt - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Seit dem frühen Sonntagmorgen, 02.11.2025 wird ein 44-jähriger Mann aus Buchenbach-Falkensteig vermisst. Er machte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem braunen E-Bike der Marke Giant, Typ Fathom E+ EX2, auf den Weg von Kirchzarten nach Falkensteig, wo er nicht an seinem Wohnort eintraf.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- kräftige Statur - ca. 170cm groß - blaue Augen - braunes Haar - mit dunkler Jeans und schwarzem T-Shirt bekleidet - mit Neongelber Regenjacke bekleidet - hatte dunklen Rucksack und dunklen Fahrradhelm mitgeführt

Ein aktuelles Bild des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/buchenbach-lkr-breisgau-hochschwarzwald-vermisstenfahndung/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort rund um die Uhr entgegen.

