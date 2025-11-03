PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Auto bricht in Holzbrücke ein

Freiburg (ots)

Mit seinem VW befuhr am Freitag, 31.10.2025 gegen 22.00 Uhr ein ortsunkundiger 42 Jahre alter Mann die Untere Dorfstraße und beabsichtigte in Höhe einer Holzbrücke zu wenden. Dafür fuhr er auf die mit der Fahrbahn verbundenen Holzbrücke und brach daraufhin mit beiden Vorderreifen im morschen Holz ein. Das Fahrzeug blieb stecken und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An der Brücke entstanden zwei größere Löcher. Aufgrund dieser und des morschen Holzes wurde die Brücke durch die Polizei gesperrt. Die Brücke gehört zu einem privaten Anwesen, weitere Ermittlungen folgen. Der Sachschaden am VW ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

