Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Weißer Transporter verursacht Unfall und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi befuhr am Samstag, 01.11.2025 gegen 17.30 Uhr ein 37 Jahre alter Mann die B316 von Rheinfelden in Fahrtrichtung Lörrach. Kurz nach Degerfelden kam ihm ein weißer Transporter entgegen, welcher mittig auf der Fahrbahn gefahren sein soll. Der 37-Jährige wich daraufhin nach rechts aus um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei streifte er die Leitplanke. An seinem Audi entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Der weiße Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Rheinfelden fort. Das Polizeirevier Lörrach (07621/1760) sucht Zeugen, die Hinweise zum weißen Transporter geben können.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell