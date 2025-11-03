POL-FR: Wehr: 7000 Euro Sachschaden bei geparkten Ford Kuga - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, 31.10.2025 zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr einen in der Rheinstraße, Höhe Hausnummer 3, geparkten Ford Kuga. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07622/666980 zu melden.
md/tb
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell