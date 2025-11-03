POL-FR: Wehr: 7000 Euro Sachschaden bei geparkten Ford Kuga - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Freitag, 31.10.2025, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Rechberger Straße in Erzingen. Es wurden nach bisherigen Erkenntnissen verschiedenen technischen Geräten und auch Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ...

