Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Mehrere Sachbeschädigungen übers Wochenende

Freiburg (ots)

Am Wochenende von Freitag, 31.10.2025 bis Sonntagabend 02.11.2025, wurden im Gemeindegebiet Unterlauchringen im Bereich zwischen Schulstraße, Hauptstraße und Bundesstraße mehrere Sachbeschädigungsdelikten angezeigt. Unter anderem wurde in der Schulstraße am Freitagabend gegen 19 .30 Uhr eine Altpapiertonne vor der Schule in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es dürfte ein Schaden von ungefähr 400 Euro entstanden sein. Am Samstag musste die Feuerwehr erneut zu einem Brand ausrücken. Unbekannte Täterschaft setzten Altpapier in der Nähe einer Hauswand in der Hauptstraße in Brand. Dabei entstand geringer Sachschaden. Am Sonntagabend wurde an der Bushaltestelle in der Bundestraße nahe der Tankstelle ein Graffiti angebracht. Ein Zusammenhang zwischen den Taten könnte bestehen. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben oder die Hinweise zur Täterschaft geben können. Die Anwohner der Hauptstraße, Bundesstraße und der Schulstraße werden außerdem gebeten, ihre Videoaufzeichnungsanlagen zu sichten und der Polizei verdächtige Wahrnehmungen zu melden. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07751 8316 531 entgegen

