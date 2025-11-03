Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Kaitel: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 01.11.2025, gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf dem Auffahrtsast von der B34 aus Tiengen kommend zur L161 in Richtung Industriegebiet Kaitle ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer in einer Rechtskurve nach der Einmündung Von-Opel-Straße in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mazda, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ungefähr 32.000 Euro. Die 45- jährige Mazda-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

