PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunken hinter dem Steuer

Freiburg - Lkr. Emmendingen (ots)

   - Herbolzheim

Am frühen Sonntagmorgen, 02.11.2025, um 01:00 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen, ein Pkw auf der Scheffelstraße, in Herbolzheim fahrend festgestellt.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der Fahrer des Pkw die Fahrt nicht mehr ganz nüchtern angetreten hatte: ein Alkomattest erbrachte beim 60 Jahre alten Fahrzeugführer schließlich einen Wert von 1,18 Promille.

Nach einer Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheines wurde der Pkw-Fahrer wieder entlassen, er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Stand: 02.11.2025; 10:33 Uhr

FLZ / RM

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882 - 0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 10:34

    POL-FR: Riegel a.K. - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Riegel a.K. Im Zeitraum Samstag, 01.11.2025, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 02.11.2025, 02:15 Uhr, kam es in Riegel a.K., Spitalstraße, auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw (Opel, Astra, Farbe Grau) beschädigt. An besagtem PKW ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:31

    POL-FR: Vörstetten - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Vörstetten Am Samstag, 01.11.2025, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, ereignete sich in Vörstetten, Marchstraße, auf dem Parkplatz der Heinz-Ritter-Halle, ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte und anschließend flüchtig ging. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, touchierte ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren