Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Betrunken hinter dem Steuer

Freiburg - Lkr. Emmendingen (ots)

- Herbolzheim

Am frühen Sonntagmorgen, 02.11.2025, um 01:00 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen, ein Pkw auf der Scheffelstraße, in Herbolzheim fahrend festgestellt.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde dann festgestellt, dass der Fahrer des Pkw die Fahrt nicht mehr ganz nüchtern angetreten hatte: ein Alkomattest erbrachte beim 60 Jahre alten Fahrzeugführer schließlich einen Wert von 1,18 Promille.

Nach einer Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheines wurde der Pkw-Fahrer wieder entlassen, er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Stand: 02.11.2025; 10:33 Uhr

