Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel a.K. - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Riegel a.K.

Im Zeitraum Samstag, 01.11.2025, 11:00 Uhr, bis Sonntag, 02.11.2025, 02:15 Uhr, kam es in Riegel a.K., Spitalstraße, auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw (Opel, Astra, Farbe Grau) beschädigt. An besagtem PKW wurde eine Kunststoffabdeckung am rechten Außenspiegel abgerissen, der linke Scheibenwischer abgerissen sowie Gegenstände in den unverschlossenen Tankdeckel gesteckt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

DS / FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

