Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eigentümer oder Eigentümerin von Pedelec mit Kindersitz gesucht

Freiburg (ots)

Einsatzkräfte des Polizeireviers Freiburg-Süd konnten vor einer Woche das abgebildete Fahrrad unabgeschlossen bei der Bötzinger Straße 50 auffinden.

Der rechtmäßige Eigentümer, bzw. die Eigentümerin hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Das Pedelec ist gepflegt und der Kindersitz fast neu, weshalb davon auszugehen ist, dass es jemand vermissen dürfte.

Es handelt sich um ein Bergamont Horizon 8, Neupreis ca. 2300EUR.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd entgegen unter der 0761/882-4421.

Weitere nicht zuordenbare Fahrräder können auf dem Fahndungsportal der Polizei eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-zuordnung-von-fahrraedern/

