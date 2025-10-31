POL-FR: Binzen: Pkw fährt auf Fahrrad auf - Radfahrer leicht verletzt
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 30.10.2025, kurz vor 16.00 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer einem 89-jährigen Radfahrer auf. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.
Der 89-jährige Radfahrer befuhr die Mühlenstraße und bremste ab, da er in einen Hof einfahren wollte. Der hinter ihm fahrende 81-jährige Pkw-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf das Fahrrad auf. Der 89-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
