Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Pkw fährt auf Fahrrad auf - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.10.2025, kurz vor 16.00 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Pkw-Fahrer einem 89-jährigen Radfahrer auf. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Der 89-jährige Radfahrer befuhr die Mühlenstraße und bremste ab, da er in einen Hof einfahren wollte. Der hinter ihm fahrende 81-jährige Pkw-Fahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf das Fahrrad auf. Der 89-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

