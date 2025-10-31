Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Windenreute: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Emmendingen-Windenreute: Im Zeitraum vom Dienstag, 28. Oktober 2025, 15:00 Uhr, bis zum Donnerstag, 30. Oktober 2025, 14:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten ein elektronisches Gerät sowie Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07641 582-0 mit dem Kriminalkommissariat Emmendingen in Verbindung zu setzen.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell