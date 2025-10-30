Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Passant bei Überfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.10.2025, sollen mehrere Unbekannte einen Passanten im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Eschholzstraße in Freiburg ausgeraubt haben.

Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, habe die vierköpfige Gruppe ihn um etwa 5:40 Uhr zunächst angesprochen und dann festgehalten und durchsucht. Die Täter nahmen demnach unter anderem das Mobiltelefon und Bargeld des 26-Jährigen an sich. Als der Geschädigte das Geld zurückforderte, sei er angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Anschließend habe sich die Gruppe vom Tatort entfernt. Die Tatverdächtigen sollen nach Angaben des Geschädigten schwarze Kleidung mit Kapuzen getragen haben.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

