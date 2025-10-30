Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Feuerwehreinsatz - Kaminbrand in der Rebgasse

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, kurz nach 18.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Kaminbrand in einem Haus in die Rebgasse gerufen. Vor Ort konnten Funkenflug und Flammen aus der Kaminöffnung auf dem Dach des Hauses festgestellt werden. Alle Bewohner des Hauses befanden sich bereits im Freien. Ein Kaminfeger wurde verständigt, welcher den Kaminbrand fachmännisch und ohne größeren Schaden ablöschen konnte. Es wurde niemand verletzt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell