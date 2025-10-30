PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Feuerwehreinsatz - Kaminbrand in der Rebgasse

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, kurz nach 18.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Kaminbrand in einem Haus in die Rebgasse gerufen. Vor Ort konnten Funkenflug und Flammen aus der Kaminöffnung auf dem Dach des Hauses festgestellt werden. Alle Bewohner des Hauses befanden sich bereits im Freien. Ein Kaminfeger wurde verständigt, welcher den Kaminbrand fachmännisch und ohne größeren Schaden ablöschen konnte. Es wurde niemand verletzt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 30.10.2025 – 15:26

    POL-FR: Lörrach: zwei Pedelecs entwendet / Zeuge verhindert Diebstahl von weiterem Fahrrad

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28./29.10.2025) entwendete eine unbekannte Täterschaft ein Pedelec der Marke Corratec. Das Pedelec stand verschlossen in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße. Der Diebstahlschaden beträgt fast 5.000 Euro. Am Mittwoch, 29.10.2025, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 21.20 Uhr, wurde in ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:24

    POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Pedelec-Fahrerin verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 15.05 Uhr, kam es an der Kreuzung Rennemattenweg / Güterstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec, wobei die 52-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Die Pedelec-Fahrerin befuhr den Rennemattenweg und wollte an der Kreuzung die Gewerbestraße in Richtung Lütemannsweg geradeaus überqueren. Dabei ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 14:04

    POL-FR: Sasbach am Kaiserstuhl: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag, den 24.10.2025, vermutlich zwischen 17 und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Emil-Gött-Straße in Sasbach am Kaiserstuhl eingebrochen. Die Täter gelangten offenbar in das Haus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Zum genauen Diebstahlschaden liegen derzeit noch keine genauen Informationen vor. Das ...

    mehr
